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Трамп "прошелся" по элите "либерального Голливуда"

Трамп "прошелся" по элите "либерального Голливуда"
07:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома Дональд Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским".

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

"Либеральный Голливуд - в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя "элитой", но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд - ред.) решительно противостоят. Выходящие в прокат фильмы снимаются лишь для того, чтобы разжечь и посеять хаос. Они создают собственную жестокость, а потом пытаются винить других", - написал Трамп в пятницу в своем Twitter.

Он отметил, что такие люди "очень плохо влияют на нашу страну (США - ред.)".

Между тем, самого Трампа неоднократно обвиняли в расизме.

Так, в июле Трамп подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии, выходцах из стран Африки.

Кроме того, согласно результатам опроса центра общественного мнения Quinnipiac University, 51% американских избирателей полагают, что президент США Дональд Трамп - расист, в то время как 45% не считают президента расистом.

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США, Голливуд, Дональд Трамп.
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