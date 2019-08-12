Болтон прибыл в Лондон: возможен разговор об Иране

Новости мира:Советник Дональда Трампа прилетел в Лондон с деловым визитом.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, прибывший в Лондон, как ожидается, призовет Британию ужесточить позицию в отношении Ирана и китайской компании Huawei.

Об этом сообщает Голос Америки.

“Brexit будет занимать важное место на переговорах Болтона в понедельник и вторник, которые отражают попытки Белого дома укрепить отношения с правительством нового британского премьера Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьером Терезой Мэй”, - говорится в сообщении.

Ожидается, что Болтон призовет британские власти более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона.

Как отмечается, до настоящего времени Великобритания поддерживала ЕС, соблюдая соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Однако захват британского танкера в Ормузском проливе вынудил Лондон рассмотреть возможность перехода к более жесткой позиции.

Тем более что недавно Британия присоединилась к США в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Как передает Голос Америки, высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил: Болтон будет убеждать британскую сторону, что если Лондон объявит СВПД нежизнеспособным, это позволит усилить давление на Иран, "но такое решение в ближайшее время не ожидается".

Трамп также призывает Великобританию занять более жесткую позицию по отношению к китайской компании Huawei - из опасений, что ее технологии представляют угрозу национальной безопасности. Вашингтон хочет, чтобы его союзники, включая Великобританию, избегали использования оборудования Huawei.