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В США напомнили о запрете оборудования Huawei и ZTE

В США напомнили о запрете оборудования Huawei и ZTE
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ограничения на оборудование Huawei для госструктур США вступает в силу во вторник.

Запрет на приобретение государственными ведомствами и компаниями США оборудования китайских компаний Huawei, ZTE и ряда других вступает в силу во вторник, сообщил Федеральный резерв США.

В список китайских компаний попали также дочерние структуры двух Huawei и ZTE, и ряд других китайских производителей: Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Руководители американских ведомств в течение двух лет, начиная со вторника, могут в разовом порядке нарушить запрет, однако в этом случае они должны обосновать свою позицию в соответствующих комитетах американского конгресса.

В распространенном в мае документе Федрезерва говорится: "Правительство США определило, что есть серьезные основания полагать, что Huawei была вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

В нем отмечается, что 68 филиалов Huawei в 26 странах и районах мира также попали в соответствующий "черный список", поскольку они могут быть задействованы "в деятельности, противоречащей национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США

Решением американской администрации Huawei также лишается права на приобретение в США компонентов и технологий для своей продукции.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.

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США, Huawei, ZTE, Федеральный резерв США.
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