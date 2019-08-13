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Трамп заявил о стягивании Пекином войск к границе с Гонконгом

Трамп заявил о стягивании Пекином войск к границе с Гонконгом
22:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Президент США называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская разведка проинформировала его о стягивании Пекином войск к границе с Гонконгом.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу", - написал Трамп в Twitter.

Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", - отметил американский лидер.

Он называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

Его слова прозвучали на фоне сообщений ряда официальных китайских СМИ, согласно которым Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за продолжающихся протестов.

Во вторник стражи порядка применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов. Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против учасников протеста

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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США, Пекин, Гонконг, Разведка, Дональд Трамп.
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