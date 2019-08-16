Возле университета в США открыли стрельбу

Новости мира:В штате Алабама, по данным полиции, пострадали пять человек.

Двое людей погибли, еще трое получили повреждения в результате стрельбы возле государственного университета американского штата Алабама. Об этом информирует New York Post.

"Двое людей погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в штате Алабама в четверг вечером", - сообщили в местной полиции.

Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.

В полиции отметили, что один человек был смертельно ранен на месте происшествия. Второй человек скончался от ранений в больнице. Еще двое других пострадавших получили серьезные травмы. Один человек получил легкие повреждения. Стрелка пока не задержали.