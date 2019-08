Мужчина, который подстрелил 6 полицейских в Филадельфии, сдался полиции

Вооруженный мужчина, который открыл огонь по полицейским и удерживал нескольких заложников в Филадельфии в американском штате Пенсильвания, сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени).

Об этом сообщает телекомпания 6ABC в Twitter.

«Подозреваемый, обвиняемый в стрельбе и противостоянии с полицией Филадельфии, просто сдался. В течение 8 часов он скрывался в доме в Северной Филадельфии. Его обвиняют в расстреле 6 полицейских, когда они пытались вручить ордер», - говорится в сообщении.

Video shows moment gunman surrenders to Philadelphia police after hourslong standoff https://t.co/bVxMCAZivH pic.twitter.com/0YhNoF9AxL

'Keep your hands up'

Также телекомпания опубликовала видео момента, когда злоумышленник выходит из дома с поднятыми вверх руками, чтобы сдаться полиции.

ARRESTED: Maurice Hill, 34.

This is the man allegedly responsible for shooting 6 @PhillyPolice officers today. The standoff lasted 8 hours.

Thankfully no civilians were hurt.

The 6 officers shot have ALL been released from the hospital. @6abc pic.twitter.com/uAUrvpyaR8

— Maggie Kent (@MaggieKent6abc) August 15, 2019