Мужчина, который подстрелил 6 полицейских в Филадельфии, сдался полиции

Новости мира:В течение 8 часов подозреваемый скрывался в доме в Северной Филадельфии.

Вооруженный мужчина, который открыл огонь по полицейским и удерживал нескольких заложников в Филадельфии в американском штате Пенсильвания, сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени).

Об этом сообщает телекомпания 6ABC в Twitter.

«Подозреваемый, обвиняемый в стрельбе и противостоянии с полицией Филадельфии, просто сдался. В течение 8 часов он скрывался в доме в Северной Филадельфии. Его обвиняют в расстреле 6 полицейских, когда они пытались вручить ордер», - говорится в сообщении.

'Keep your hands up' Video shows moment gunman surrenders to Philadelphia police after hourslong standoffhttps://t.co/bVxMCAZivH pic.twitter.com/0YhNoF9AxL — Action News on 6abc (@6abc) August 15, 2019

Также телекомпания опубликовала видео момента, когда злоумышленник выходит из дома с поднятыми вверх руками, чтобы сдаться полиции.

ARRESTED: Maurice Hill, 34. This is the man allegedly responsible for shooting 6 @PhillyPolice officers today. The standoff lasted 8 hours. Thankfully no civilians were hurt.

The 6 officers shot have ALL been released from the hospital. @6abc pic.twitter.com/uAUrvpyaR8 — Maggie Kent (@MaggieKent6abc) August 15, 2019

После этого полиция арестовала мужчину. Им оказался 34-летний Морис Хилл. Ранее он привлекался к ответственности за наркотики.

Как уже сообщалось, в среду, 14 августа, в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией, которая приехала на вызов, и ранил 6 офицеров. Никто из мирных жителей не пострадал.

Раненых полицейских уже выписали из больницы.