В аэропортах США произошел компьютерный сбой системы таможенного контроля

Новости мира:В американских аэропортах случился компьютерный сбой.

В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроля.

"СТПК испытывает временные перебои системы обработки в различных аэропортах и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя", - говорится в сообщении службы, передает РБК.

Там также указывается, что сотрудники таможни продолжат обслуживать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены. О перебоях в работе системы контроля сообщил ряд аэропортов Соединенных Штатов.

"Для вашей информации - таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", - говорится в сообщении аэропорта Кеннеди. Там также отмечается, что сотрудники таможни досматривают пассажиров вручную, пока система не придет в норму.