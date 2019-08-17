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В аэропортах США произошел компьютерный сбой системы таможенного контроля

В аэропортах США произошел компьютерный сбой системы таможенного контроля
05:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В американских аэропортах случился компьютерный сбой.

В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроля.

"СТПК испытывает временные перебои системы обработки в различных аэропортах и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя", - говорится в сообщении службы, передает РБК. 

Там также указывается, что сотрудники таможни продолжат обслуживать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены. О перебоях в работе системы контроля сообщил ряд аэропортов Соединенных Штатов.

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"Для вашей информации - таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", - говорится в сообщении аэропорта Кеннеди. Там также отмечается, что сотрудники таможни досматривают пассажиров вручную, пока система не придет в норму.

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США, Аэропорт, Самолет, Сбой, Штаты.
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