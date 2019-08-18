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В Нью-Йорке легкомоторный самолет упал на жилой дом

В Нью-Йорке легкомоторный самолет упал на жилой дом
06:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В американском штате Нью-Йорк легкий двухмоторный самолет Cessna 303 врезался в жилой дом.

Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).

Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, передает УНН.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси.

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Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало. ФАУ начало расследование в связи с тем, что произошло.

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США, Самолет, Нью-Йорк, Крушение, Cessna 303.
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