В Нью-Йорке легкомоторный самолет упал на жилой дом

Новости мира:В американском штате Нью-Йорк легкий двухмоторный самолет Cessna 303 врезался в жилой дом.

Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).

Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, передает УНН.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси.

Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало. ФАУ начало расследование в связи с тем, что произошло.