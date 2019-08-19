Скачать
Понедельник, 19.08.2019
В Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в РФ секретные данные
В Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в РФ секретные данные
Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле
Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле
Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма
Лидер атаки ПСЖ согласовал условия контракта с клубом Бекхэма
Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

Советник Трампа о покупке Гренландии: Мы "рассматривает" эту возможность

Советник Трампа о покупке Гренландии: Мы "рассматривает" эту возможность
05:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В администрация президента США подтверждают желание покупки Гренландии.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил информацию, что администрация Дональда Трампа«рассматривает» приобретение Гренландии.

«Дания является собственником Гренландии. Дания — союзник. Гренландия — стратегическое место. Они получили много ценных полезных ископаемых», — сказал Кудлоу в эфире Fox News Sunday, пишет The Hill. Советник заявил, что «президент, который знает что-то о покупке недвижимости, хочет рассмотреть» (приобретение Гренландии — ред).

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на двух помощников президента США Дональда Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика. Гренландия — самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности.

В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Ларри Кудлоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
02 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
03 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
04 Долетались: защитники окружающей среды обвинили герцогов Сассекских в лицемерии
05 Температурный рекорд: в Арктике зафиксировали 34,8 градуса тепла по Цельсию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Запорожской области умер 93-летний ветеран УПА
В Запорожской области умер 93-летний ветеран УПА
Москва хочет возвести в Донецке памятник Николаю II
Москва хочет возвести в Донецке памятник Николаю II
Иранский танкер покинул Гибралтар
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ученые запечатлели на видео столкновение кометы с Солнцем
Ученые запечатлели на видео столкновение кометы с Солнцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь