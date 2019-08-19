Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
"Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
"Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне
Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне

Трамп: Сдерживание сопротивления в Гонконге может сорвать торговые переговоры

Трамп: Сдерживание сопротивления в Гонконге может сорвать торговые переговоры
08:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп советует властям Пекина не применять насилия против протестующих.

Президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге.

Об этом сообщает DW.

Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома в воскресенье.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем. 18 августа Трамп написал в Twitter, что переговоры США с Китаем проходят "очень хорошо".

Трамп одобрил продажу Тайваню истребителей F-16

Сотни тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Гонконга, несмотря на угрозы из Пекина, которые в последнее время становятся все более серьезными. В начале августа правительство КНР стянуло к границе с автономией бронированную технику, назвав это военными учениями.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Пекин, Протесты, КНР, Гонконг, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
02 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
04 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
05 Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас
Прогноз погоды на Яблочный Спас
Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку
Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку
Официальный курс валют от НБУ на 19 августа
Официальный курс валют от НБУ на 19 августа
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь