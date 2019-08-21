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Венесуэла и США имели "тайные переговоры"

Венесуэла и США имели "тайные переговоры"
09:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Президент США Дональд Трамп утверждает, что имел различные переговоры с властями Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация ведет переговоры с "различными представителями" главы Венесуэлы Николаса Мадуро для урегулирования ситуации в этой стране. При этом Трамп не назвал конкретных лиц, подчеркнув лишь, что речь идет об "очень высоком уровне" представительства, передает dw.com. В обращении, транслировавшемся Национальным радио Венесуэлы, Мадуро также подтвердил факт переговоров, которые, по его словам, носят "секретный" характер.

По утверждению Мадуро, подобные контакты поддерживались "на протяжении нескольких месяцев". "Я добивался диалога в Венесуэле и также искал тот путь, который на деле позволит президенту Дональду Трампу прислушаться к Венесуэле", - отметил Мадуро. В начале августа из-за введения новых санкций США Николас Мадуро приостановил диалог с оппозицией. Политик, в частности, отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос 8 и 9 августа.

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Это произошло после того, как Трамп заморозил все находящиеся на территории США активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Напомним, борьба за власть между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев.

Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.

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США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Хуан Гуайдо.
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