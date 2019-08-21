Цены на нефть изменились из за товарных запасов США

Новости мира:На фоне снижения товарных запасов в США, нефть марки Brent подорожала до 60 долларов за баррель

Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов в США на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,32 (0,53%) - до $60,35 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на $0,29 (0,49%) и составляла на закрытие $60,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,24 (0,43%) - до $56,37 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,01 (0,02%), до $56,13 за баррель.

По данным API, объем нефтяных запасов в США по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 60,42 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 60,11 доллара за баррель, что на 8 центов выше уровня закрытия торгов ($60,03).