Скачать
Среда, 21.08.2019
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Омелян раскритиковал возможную продажу "Укрзализныци"
Омелян раскритиковал возможную продажу "Укрзализныци"
Переход Коноплянки в Бешикташ на грани срыва
Переход Коноплянки в Бешикташ на грани срыва
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона

Цены на нефть изменились из за товарных запасов США

Цены на нефть изменились из за товарных запасов США
11:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:На фоне снижения товарных запасов в США, нефть марки Brent подорожала до 60 долларов за баррель

Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов в США на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,32 (0,53%) - до $60,35 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на $0,29 (0,49%) и составляла на закрытие $60,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,24 (0,43%) - до $56,37 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,01 (0,02%), до $56,13 за баррель.

По данным API, объем нефтяных запасов в США по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Атака на месторождение в Саудовской Аравии: цены на нефть пошли вверх

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 60,42 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 60,11 доллара за баррель, что на 8 центов выше уровня закрытия торгов ($60,03).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Доллар, Нефть, Цена, Баррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
05 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь