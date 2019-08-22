Высказывание Трампа о евреях в США стало причиной очередного скандала

Новости мира:Трамп заявил, что евреи США нелояльны к Израилю.

Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал, заявив, что американские евреи, голосуя за демократов, они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность".

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа в 2016 году.

Позже Трамп пояснил, что имел в виду, что голосовать за демократов - это проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Лидирующий кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден, назвал комментарии Трампа "оскорбительными и непростительными".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.