Помпео: США с союзниками по НАТО продолжат противостоять российской агрессии

Новости мира:США и союзники обязаны и дальше противостоять российской агрессии в Европе.

Канада и США должны и в дальнейшем совместно противостоять российской агрессии в Европе.

Об этом во время совместной с главой МИД Канады Христею Фриланд пресс-конференции заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Хотя мы уже долгое время бок о бок стоим на общих началах, мы все равно можем делать больше и, знаю, делать. В Восточной Европе мы должны и далее совместно с нашим союзниками по НАТО противостоять российской агрессии", - сказал Помпео.

Вместе с тем, он призвал Канаду увеличить расходы на оборону.

"Мы также обсудили важность выполнение Канадой своих обязательств по расходам 2% ВВП на оборону. Это может стать убедительным примером для всех наших европейских партнеров и нашей коллективной обороны", - отметил госсекретарь.

Напомним: государственный секретарь США Майк Помпео в четверг с однодневным визитом находился в Оттаве, где провел встречи с премьер-министром Джастином Трюдо и главой МИД Канады Христей Фриланд.