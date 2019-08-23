Штаты требуют от РФ информацию о взрыве в Архангельской области

Новости мира:Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области.

Свое требование дипломат озвучил на заседании Совбеза ООН 22 августа, которое инициировали Китай и РФ в связи с испытанием американской ракеты.

ОБ этом сообщает "Корреспондент".

"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" − спросил постпред.

Также он обратился к РФ с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.

8 августа министерство обороны РФ заявило о гибели двух и ранении шести человек вследствие взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы вблизи села Ньонокса в Архангельской области. Ведомство отметило, что ЧП случилось во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

10 августа госкорпорация Росатом заявила о гибели пятерых своих сотрудников и ранении еще троих вследствие взрыва на военном полигоне в Архангельской области. При этом в компании заявили, что авария произошла "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

По информации СМИ, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации. Ведь упомянутый в пресс-релизе Росатома изотопный источник питания — это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции — топливо распадается естественным образом.

После взрыва район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта.