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В США готовы присоедниться к нормандскому формату

В США готовы присоедниться к нормандскому формату
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Курт Волкер не исключает возможности присоединения США к "нормандскому формату" в случае необходимости.

США поддерживают нынешний формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, но готовы при необходимости присоединиться к нему. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер, сообщает The Baltic Times со ссылкой на BNS.

"Мы хорошо сотрудничаем со всеми ними. Если понадобится более широкий формат, естественно, мы присоединимся. В то же время, мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер. Так Курт Волкер прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского расширить "нормандскую четверку", в которую сейчас входят Украина, Германия, Франция и Россия, представителями США и Великобритании.

"Как я всегда говорил, целью этих встреч был не формат, а политическая воля России выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений", - отметил Волкер. "Ко всему, что можно сделать для обеспечения реального мира и выполнения Россией Минских соглашений, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.

Волкер отметил, что встреча "нормандской четверки" пройдет в ближайшие недели, но США не будут давить по поводу изменения формата. "Встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели. У нас тесное сотрудничество с украинцами, тесное сотрудничество с французами и немцами.

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Если будет встреча другого рода, мы, конечно, присоединимся, но мы не настаиваем на этом. Мы не беспокоимся о формате", - добавил Волкер.

Как сообщалось ранее, президент Франции Еммануэль Макрон заявил, что вместе с тремя другими лидерами "нормандской четверки" - президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель – рассмотрят возможность проведения встречи в "нормандском формате" через несколько недель.

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США, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Курт Волкер.
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