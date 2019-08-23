Трамп: Китай ворует нашу интеллектуальную собственность

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что Китай ворует интеллектуальную собственность США в размере сотен миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что готовит ответные меры на введение Пекином пошлин на американские товары. И одновременно обвинил Китай в том, что тот, якобы, "ворует" в США интеллектуальную собственность и деньги.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Наша страна теряла, глупо, триллионы долларов работая с Китаем на протяжении многих лет. Они воруют нашу интеллектуальную собственность в размере сотен миллиардов долларов ежегодно, и хотят продолжать. Я этого не позволю! Нам Китай не нужен и, честно говоря, нам было бы гораздо ... лучше без них. Огромные деньги, заработанные и украденные Китаем в США, год за годом, в течение десятилетий, это нужно остановить. Нашим крупным американским компаниям предписано немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе вернуть .. мощности обратно в США", - написал президент США.

Ранее Трамп заявлял, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.