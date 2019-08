Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая

Новости мира: Глава Белого дома анонсировал дополнительные пошлины практически на весь импорт китайских товаров.

Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время переговоров США начнут 1 сентября устанавливать небольшую дополнительную пошлину в размере 10% на остальные товары на 300 млрд долларов, поступающие из Китая в нашу страну. Это не включает 250 млрд долларов, уже обложенных на 25%", - написал американский лидер в своем Twitter.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2019 г.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2019 г.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2019 г.

10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 250 млрд долларов.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил слишком медленными переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

Китай угрожал ответом, заявляя, что трейдеры глобальных фондовых рынков обеспокоены возможностью усиленной торговой войны между двумя экономическими гигантами.