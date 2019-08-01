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Конфликт США и Китая негативно отразился на Южной Корее

Конфликт США и Китая негативно отразился на Южной Корее
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:Telegraf-EPA

Новости мира: На фоне напряженности на Корейском полуострове в Южной Корее уже 8 месяцев подряд сокращается экспорт.

Южная Корея в июле снизила экспорт по итогам восьмого месяца подряд из-за продолжающихся торговых споров между США и Китаем, усиления напряженности в корейско-японских отношениях, а также падения цен на полупроводники и нефтехимическую продукцию.

Согласно предварительным данным министерства торговли, промышленности и энергетики страны, в прошлом месяце экспорт упал на 11% в годовом выражении - до $46,14 млрд. Это меньше снижения на 13,7%, зафиксированного в июне, однако значительнее среднего прогноза аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, и составлявшего 10,8%.

Импорт в июле сократился на 2,7% - до $4,3 млрд. В предыдущий месяц показатель рухнул на 10,9%, эксперты предполагали снижение на 8,1%.

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В итоге профицит внешней торговли страны составил $2,44 млрд против ожидавшихся $4,7 млрд.

Между тем темпы инфляции в Южной Корее в июле замедлились до минимума за три месяца. Потребительские цены (индекс CPI) вырос на 0,6% в годовом выражении после подъема на 0,7% в июне, сообщило статуправление страны. Консенсус-прогноз составлял 0,9%.

В основном замедление было обусловлено снижением цен на сельскохозяйственную и рыбную продукцию.

В июле относительно предыдущего месяца потребцены снизились на 0,3%, в то время как эксперты не ожидали изменения. 

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Индекс Core CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и энергоносители, в июле увеличился на 1% за год и опустился на 0,2% за месяц.

Банк Кореи прогнозирует инфляцию на уровне 0,7% в этом году. По итогам 2018 года потребительские цены выросли в среднем на 1,5% после повышения на 1,9% годом ранее.

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Китай, США, Инфляция, Южная Корея, Импорт, Торговые споры.
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