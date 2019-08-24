У США появились новые планы на Гренландию

Новости мира:Госдепартамент Соединенных Штатов Америки высказал предложение открыть американское консульство в Гренландии.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на письмо Госдепартамента Конгрессу, в котором это предложение содержится.

«Госдепартамент США предлагает открыть консульство в столице Гренландии - городе Нуук. Государственный департамент в письме к Конгрессу сообщает, что восстановление консульства в Нууке являются частью плана по увеличению присутствия США в Арктике», - говорится в сообщении.

Также в письме подчеркнуто, что США «стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе». А следовательно, дипломатическое присутствие на этом острове, принадлежащем Дании, позволит Вашингтону «защищать основные акции в Гренландии», в то же время развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом острова.

Как известно, американский президент Дональд Трамп недавно задумался над идеей приобретения острова Гренландия в Дании. Однако датские политики категорически отвергли такой вариант. Позже источники из окружения Трампа сообщили, что сам президент США не серьезно относится к озвученной идее.