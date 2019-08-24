АСЕАН и США проведут первые совместные учения в сентябре

Новости мира:США и АСЕАН проведут в сентябре первые совместные маневры.

США и десять стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море.

Об этом сообщает DW со ссылкой на посольство США в Бангкоке.

"Пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. В ходе учений США направят в регион "подозрительные суда", а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой.

В то же время представитель министерства обороны Таиланда подчеркнул, что время проведения маневров не связано с обострением отношений между США и Китаем.