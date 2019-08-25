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В США молодая пара разбилась в ДТП после бракосочетания

В США молодая пара разбилась в ДТП после бракосочетания
06:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:В США ужасное ДТП: пара молодоженов погибла сразу после бракосочетания.

В городе Орандж в штате Техас молодая пара официально вышла замуж, но погибла в ДТП сразу после этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Как рассказали в местном полицейском департаменте, 19-летний Харли Морган и 20-летняя Рианнон Будро провели церемонию бракосочетания в доме районного суда округа Орандж.

После этого они сели в машину и поехали, но на шоссе их автомобиль столкнулся с пикапом, в результате чего супруги погибли. На место ДТП приехал мировой судья, который еще несколько минут назад зарегистрировал брак Морган и Будро.

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Позади машины супруги ехали мать и сестра жениха. Водитель пикапа не пострадал, полиция проводит расследование по факту ДТП.

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Все по теме:

США, ДТП, Авария, Свадьба, Молодожены, Орандж.
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