В США молодая пара разбилась в ДТП после бракосочетания

Новости мира:В США ужасное ДТП: пара молодоженов погибла сразу после бракосочетания.

В городе Орандж в штате Техас молодая пара официально вышла замуж, но погибла в ДТП сразу после этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Как рассказали в местном полицейском департаменте, 19-летний Харли Морган и 20-летняя Рианнон Будро провели церемонию бракосочетания в доме районного суда округа Орандж.

После этого они сели в машину и поехали, но на шоссе их автомобиль столкнулся с пикапом, в результате чего супруги погибли. На место ДТП приехал мировой судья, который еще несколько минут назад зарегистрировал брак Морган и Будро.

Позади машины супруги ехали мать и сестра жениха. Водитель пикапа не пострадал, полиция проводит расследование по факту ДТП.