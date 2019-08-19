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Под Черкассами произошло страшное ДТП, трое погибших

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Под Черкассами произошло страшное ДТП, трое погибших
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Три человека погибли, еще девять травмированы в ДТП с участием "маршрутки" в Черкасской области.

На выезде из пгт Чернобай (Черкасская обл.) между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы", вследствие чего три человека погибли и еще девять получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в обнародованном в понедельник на сайте ГУ Нацполиции Украины в Черкасской области сообщении.

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По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Черкасская область, ДТП, Черкащина, Нацполиция.
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