Госдеп США: Все страны должны забрать своих граждан-террористов ИГИЛ из Сирии

Новости мира:США хотят, что-бы все государства забрали из Сирии своих граждан, которые воевали на стороне террористов ИГИЛ.

Канада и все другие государства должны забрать из Сирии своих граждан, которые воевали на стороне террористов ИГИЛ, а сейчас находятся в тюрьмах.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Канаде.

"Мы были очень однозначными в общении с канадским правительством. Мы хотим, чтобы они забрали своих людей", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что "каждое государство должно взять ответственность за своих граждан, которые поехали в Сирию и воевали на стороне террористов".

"Мы все обязаны противостоять терроризму, где бы в мире его ни обнаружили. Канада делает для этого важные шаги. Вы возглавляете усилия в Ираке, у вас там тренировочная миссия. Это — важные контртеррористические действия. Относительно того, когда мы задерживаем террористов, то каждое государство обязано убедиться, что они не вернутся на поле боя", - отметил госсекретарь.

Напоминаем, после победы над ИГИЛ в Сирии и Ираке в плен к силам международной коалиции попало большое количество террористов, которые имеют гражданство других государство, часто — европейских. На этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил освободить их на территории Европы, если государства не согласятся самостоятельно осуществить репатриацию.