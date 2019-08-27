Болтон до конца недели посетит Беларусь

Отмечается, что Болтон является самым высокопоставленным чиновником США за последние 19 лет, который посетит Беларусь, и эта поездка может очень не понравиться Кремлю, отмечает издание Foreign Policy.
«Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции в отношении Беларуси», – сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.
Минск уже давно зависит от Москвы относительно энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Беларусь служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом.
Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание.
Напомним, Болтон анонсировал предстоящие встречи в Киеве, правда не указав, когда именно они должны состояться.