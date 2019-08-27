Скачать
Вторник, 27.08.2019
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы

Болтон до конца недели посетит Беларусь

Болтон до конца недели посетит Беларусь
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон намерен до конца этой недели Беларусь.

Отмечается, что Болтон является самым высокопоставленным чиновником США за последние 19 лет, который посетит Беларусь, и эта поездка может очень не понравиться Кремлю, отмечает издание Foreign Policy.

«Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции в отношении Беларуси», – сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Минск уже давно зависит от Москвы относительно энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Беларусь служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом.

Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание.

Болтон анонсировал свой визит в Украину

Напомним, Болтон анонсировал предстоящие встречи в Киеве, правда не указав, когда именно они должны состояться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Беларусь, Визит, Джон Болтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
05 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь