Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского
"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

Бывший партнер Трампа задержан за кражу в аэропорту

Бывший партнер Трампа задержан за кражу в аэропорту
14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина pixabay.com

Новости мира:Динеш Чавла бывший партнер президента США Дональда Трампа попался на краже чемоданов в аэропорту.

Владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла был задержан полицией за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса, пишет MarketWatch.

По сообщению полиции, он взял чужой чемодан с ленты и отнес его в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего полиция обыскала его автомобиль и обнаружила там второй чемодан, украденный еще в июле.

Общая сумма содержимого двух чемоданов оценена в $3,9 тыс. Бизнесмен сознался в кражах и отпущен под залог в $5 тыс.

Трамп обвинил предыдущую администрацию в оккупации Крыма Россией

Чавла занимает должность CEO компании Chawla Hotels, которой принадлежат 17 отелей в Миссисипи. Ранее эта компания сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи президента США Дональда Трампа, с целью совместного открытия новых отелей под брендами SCION и American Idea. В феврале компания Трампа отказалась от этого проекта из-за неблагоприятного политического климата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Кража, Дональд Трамп, Динеш Чавла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
03 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
Суд открыл дело Сотник к НАПК
Суд открыл дело Сотник к НАПК
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь