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Трамп обвинил предыдущую администрацию в оккупации Крыма Россией

Трамп обвинил предыдущую администрацию в оккупации Крыма Россией
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить аннексию Крыма к РФ, но тот не справился.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить того, чтобы Россия оккупировала Крым.

"Обаму перехитрили. Они (власти России - Ред.) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Биаррице после саммита G7.

По его словам, то, что Обама допустил захват Крыма, "очень плохая" вещь.

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"Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: "Извините, ребята! Я сделал ошибку", - добавил Трамп.

Он указал, что Крымский полуостров имеет важное стратегическое значение, поскольку Россия может размещать там свои подлодки.

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"Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки", - добавил президент США.

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Россия, Барак Обама, Дональд Трамп, Оккупированный Крым.
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