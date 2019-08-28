Трамп похвалил Конте за поддержку возвращения в G7 РФ

Новости мира:Дональд Трамп поддержал Джузеппе Конте который лишился на днях своего поста, он был одним из тех кто поддержал Трампа за возвращение России в G7.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что Джузеппе Конте, который на днях подал в отставку с поста главы правительства Италии, снова станет премьер-министром.

"Все начинает налаживаться для достопочтенного премьер-министра Итальянской Республики Джузеппе Конте. Он мощно представлял Италию на G7. Очень любит свою страну и хорошо работает с США. Очень талантливый человек, который, надеемся, останется премьер-министром!" - написал Трамп в своем Twitter.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд", подал в отставку, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с политсилой.

"5 звезд" начала коалиционные переговоры с демократами, и накануне Демократическая партия заявила, что не будет накладывать вето на кандидатуру Конте на возглавление нового правительства.

Напомним, во время ужина на официальном открытии саммита G7 Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ. По данным СМИ, Трампа поддержал только премьер-министр Италии.