Скачать
Среда, 28.08.2019
В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)
В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Трамп похвалил Конте за поддержку возвращения в G7 РФ

Трамп похвалил Конте за поддержку возвращения в G7 РФ
09:26 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп поддержал Джузеппе Конте который лишился на днях своего поста, он был одним из тех кто поддержал Трампа за возвращение России в G7.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что Джузеппе Конте, который на днях подал в отставку с поста главы правительства Италии, снова станет премьер-министром.

"Все начинает налаживаться для достопочтенного премьер-министра Итальянской Республики Джузеппе Конте. Он мощно представлял Италию на G7. Очень любит свою страну и хорошо работает с США. Очень талантливый человек, который, надеемся, останется премьер-министром!" - написал Трамп в своем Twitter.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд", подал в отставку, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с политсилой.

США будут работать над возвращением России в G-7

"5 звезд" начала коалиционные переговоры с демократами, и накануне Демократическая партия заявила, что не будет накладывать вето на кандидатуру Конте на возглавление нового правительства.

У Трампа не исключают участия США в "нормандском формате"

Напомним, во время ужина на официальном открытии саммита G7 Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ. По данным СМИ, Трампа поддержал только премьер-министр Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, США, Дональд Трамп, G7, Маттео Сальвини, Джузеппе Конте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
04 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
05 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь