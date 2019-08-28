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Вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас - Болтон

Вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас - Болтон
16:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США готовы любым способом присоединятся к усилиям по достижению мира в Украине.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что Вашингтон готов присоединиться к процессу по достижению мира в Украине.

"Мы, Соединенные Штаты, готовы любым способом присоединяться к усилиям в этом направлении, потому что то, что происходит в Украине и в Крыму, не должно рассматриваться сугубо как европейский спор, потому что в свое время был создан Альянс НАТО из-за опыта, который мы имели, когда мы были причастны к двум мировым войнам. Из-за этого было создано НАТО, чтобы быть уверенными в сохранении мира", - сказал Болтон на брифинге в среду в Киеве.

"Потому вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас", - добавил он.

Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"

Болтон напомнил, что Германия и Франция планируют организовать встречу в "нормандском формате".

"Но чтобы принимать участие в таких встречах, к ним нужно хорошо подготовиться, нужно полагаться на опыт, на позитивное, что было на предыдущих таких встречах, потому что если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл проводить такую заседание", - отметил советник президента США.

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США, Владимир Зеленский, Джон Болтон, Нормандский формат.
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