Представительство США по делам Венесуэлы перебралось в Колумбию

Новости мира:Представительство сосредоточится на поддержке Хуана Гуайдо, который считается временным президентом Венесуэлы.

США открыли в Колумбии представительство по делам Венесуэлы Об этом сообщает Voice of America.

"Подразделение по делам Венесуэлы, расположенное в посольстве США в Боготе, сосредоточится на поддержке Хуана Гуайдо, лидера оппозиции, которого США и большинство стран Западной и Латинской Америки считают временным президентом (Венесуэлы - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам госсекретаря Майка Помпео, подразделение "будет работать над восстановлением демократии и конституционного порядка в этой стране (Венесуэле - ред.), безопасности и благосостояния венесуэльского народа".

В то же время сообщается, что подразделение в Боготе не будет предоставлять консульские услуги, в частности не будет выдавать визы.

В марте 2019 года США прекратили работу своего посольства в Каракасе, а также отозвали оттуда его сотрудников.