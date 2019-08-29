Болтон - о размере военной помощи США Украине

Новости мира:США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Вашингтон в ближайшее время планирует решить вопрос о размере военной помощи Украине.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон журналистам в четверг в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в прошлом и в настоящее время у США есть очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - подчеркнул Болтон.