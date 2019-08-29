Посольство США пожелало навоизбранным нардепам удачи

Новости Украины:Посольство США акцентирует, что нардепы начинают свою важную работу в интересах украинского народа, который их избрал.

Посольство Соединенных Штатов Америки по случаю начала работы Верховной Рады IX созыва пожелал новоизбранным народным депутатам всего наилучшего.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

«Это знаменательный день для украинской демократии! Мы поздравляем новых депутатов Верховной Рады и желаем им всего наилучшего - сегодня они начинают свою важную работу в интересах украинского народа, который их избрал», - заявили американские дипломаты.

Це знаменний день для української демократії! Ми вітаємо нових депутатів @verkhovna_rada та бажаємо їм всього найкращого - сьогодні вони розпочинають свою важливу роботу в інтересах українського народу, який їх обрав. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 29, 2019

Сегодня, 29 августа, на торжественном заседании Верховной Рады Украины IX созыва новоизбранные народные депутаты принесли присягу.