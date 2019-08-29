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Посольство США пожелало навоизбранным нардепам удачи

Посольство США пожелало навоизбранным нардепам удачи
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Посольство США акцентирует, что нардепы начинают свою важную работу в интересах украинского народа, который их избрал.

Посольство Соединенных Штатов Америки по случаю начала работы Верховной Рады IX созыва пожелал новоизбранным народным депутатам всего наилучшего.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

«Это знаменательный день для украинской демократии! Мы поздравляем новых депутатов Верховной Рады и желаем им всего наилучшего - сегодня они начинают свою важную работу в интересах украинского народа, который их избрал», - заявили американские дипломаты.

Сегодня новая Верховная Рада соберется на первое заседание

Сегодня, 29 августа, на торжественном заседании Верховной Рады Украины IX созыва новоизбранные народные депутаты принесли присягу.

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Верховная Рада, Украина, США, Депутат, Нардеп, Народный депктат.
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