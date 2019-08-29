Сегодня новая Верховная Рада соберется на первое заседание

Новости Украины:Верховная Рада IX созыва соберется на свое первое заседание 29 августа в 10:00.

Перед открытием первой сессии вновь избранные депутаты должны принести перед Радой присягу, текст которой определен статьей 79 Конституции Украины.

Так, согласно Регламенту парламента, Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва Андрей Парубий должен пригласить вновь избранных народных депутатов к принесению присяги и предоставить слово для ее зачитывания самому старшему по возрасту народному депутату. В новом составе ВР это 78-летний Юлий Иоффе, избранный от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

После этого Парубий пригласит вновь избранных депутатов скрепить присягу своими подписями под ее текстом.

Далее Иоффе, как старший по возрасту народный депутат, откроет первое заседание первой сессии вновь избранной Верховной Рады.

После этого подготовительная депутатская группа должна отчитаться о проделанной работе первой сессии Верховной Рады нового созыва.

Во время первого заседания формируется Временный президиум первой сессии вновь избранной ВР. Как известно, подготовительная депутатская группа утвердила ее состав: Дмитрий Разумков ( "Слуга народа") - председатель группы, Руслан Стефанчук ( "Слуга народа"), Юлий Иоффе ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кожемякин (ВО "Батьківщина"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").

Также на первом заседании должны быть сформированы депутатские фракции и депутатские группы.

Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва должен выступить с докладом о состоянии законодательной работы в парламенте.

После этого депутаты будут избирать Счетную комиссию.

Не исключено, что уже на первом заседании депутаты изберут Председателя ВР и его заместителей.

Кроме того, Регламент предусматривает, что перед вновь избранными депутатами должен выступить Президент с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

На первом заседании также депутаты должны успеть утвердить перечень и состав комитетов, а также определиться с порядком освещения работы ВР.

После избрания Председателя Верховной Рады Украины он ведет пленарное заседание Верховной Рады, а Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность.

В первый день работы вновь избранные депутаты, возможно, изберут премьер-министра и некоторых министров, в частности, по представлению Президента.

Как сообщалось, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По их результатам больше всего голосов получила партия "Слуга народа", которая будет иметь монобольшинство - 254 народных депутата. При этом для формирования коалиции нужны не менее 226 депутатов.