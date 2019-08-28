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Разумков: "Рада-3" работает, хотя есть проблемы с ее сертификацией

Разумков: "Рада-3" работает, хотя есть проблемы с ее сертификацией
00:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дмитрий Разумков подчеркнул, что не знает, согласно какому производству сейчас проходят следственные действия.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отмечает, что система "Рада-3" работает, однако опасается возможных проблем из-за отсутствия ее сертификации и истечением срока пригодности.

"Мы сегодня имели возможность провести тестирование Рады в сокращённом, ограниченном режиме, но она работала. И мы также должны получит информацию от аппарата, что сегодня происходит с системой, насколько она работает. Насколько мне известно, она работает", сказал Разумков на заседании подготовительной депутатской группы во вторник в Киеве.

"Есть несколько версий, одна из них, что это связано, с так называемой, сенсорной кнопкой, с ее функционированием. Была уже информация, что она, к сожалению, не сертифицирована, срок ее природности истёк. И есть ещё одна большая проблема ... чтобы мы не получили проблему с голосованием", подчеркнул Разумков.

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Он также напомнил, что сенсорная кнопка не прописана в регламенте работы Верховной Рады.

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Все по теме:

Сертификация, Верховна Рада, Рада-3, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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