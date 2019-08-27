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Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение

Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
22:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков надеется, что в начале работы новоизбранная Верховная Рада назначит новое правительство.

Председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что в начале своей работы Верховная Рада девятого созыва назначит новое правительство.

Об этом он сказал на брифинге.

Разумков напомнил, что решение по кандидатуре премьер-министра будет принимать ВР девятого созыва.

"Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время после начала работы нашей Верховной Рады", - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос о назначении заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука премьер-министром, а главы МВД Арсена Авакова - вице-премьер-министром, Разумков отметил, что никаких решений фракций по этому вопросу не было, поэтому считает некорректным комментировать эти вопросы.

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По его словам, о кандидатурах на должности в правительство можно будет говорить только после консультаций с фракциями.

На уточняющий вопрос, есть ли конкретные решения по Гончаруку и Авакову, Разумков ответил: "Есть предложения, есть видение", но решений нет.

"Я думаю, что сегодня буду недостаточно корректно выглядеть, если я начну рассказывать без позиции будущей фракции партии "Слуга народа", - добавил он.

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Как сообщалось, торжественное заседание Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами начнется 29 августа в 10.00, а открытие первой сессии парламента девятого созыва - в 13.00.

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Верховная Рада, Кабмин, Арсен Аваков, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков.
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