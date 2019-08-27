Тука о комитете по вопросам оккупированных территорий: Лучше его не создавать, чем отдать Медведчуку

Новости Украины:Тука считает, что лучше не создавать комитет Рады по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит ОПЗЖ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что в Верховной Раде 9-го созыва лучше не создавать комитет по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"

"К сожалению, профильный комитет так и не создан. По моим оценкам, необходимо было создавать соответствующий комитет в Верховной Раде. Но лучше его не создавать, чем создав, отдать Медведчуку", - сказал Тука на пресс-конференция "Три года работы МинВОТ: успехи и достижения" во вторник Киеве.

Он также допустил, что МинВОТ будет ликвидировано при формировании нового правительства.

Как сообщалось, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.