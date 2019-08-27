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Тука о комитете по вопросам оккупированных территорий: Лучше его не создавать, чем отдать Медведчуку

Тука о комитете по вопросам оккупированных территорий: Лучше его не создавать, чем отдать Медведчуку
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Тука считает, что лучше не создавать комитет Рады по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит ОПЗЖ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что в Верховной Раде 9-го созыва лучше не создавать комитет по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"

"К сожалению, профильный комитет так и не создан. По моим оценкам, необходимо было создавать соответствующий комитет в Верховной Раде. Но лучше его не создавать, чем создав, отдать Медведчуку", - сказал Тука на пресс-конференция "Три года работы МинВОТ: успехи и достижения" во вторник Киеве.

Он также допустил, что МинВОТ будет ликвидировано при формировании нового правительства.

"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020

Как сообщалось, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Донбасс, Георгий Тука, ОРДЛО, МинВОТ.
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