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Вторник, 27.08.2019
"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020
"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020
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"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020

"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020
15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Слуге народа" надеются, что с 1 января 2020 года у нардепов не будет неприкосновенности.

Партия "Слуга народа" будет продвигать как первоочередный законопроект, поданный в парламент пятым президентом Украины Петром Порошенко, о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№7203), заявляет представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Те вопросы, которые мы будем вносить… самое первое – это №7203 – снятие депутатской неприкосновенности. Это то, что мы будем лоббировать. Кроме того, мы готовы рассмотреть и другие законодательные инициативы. Но предварительно мы должны согласовать у себя во фракции, что мы будем вносить", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

"Мы настроены провести его максимально быстро, если не будет сопротивления со сторону других фракций. Я искренне надеюсь, что если мы все объединимся вокруг этого проекта – это будет тот проект, который сможет объединить Верховную Раду. Мы долго искали такой законопроект. Мы не претендуем на лавры первенства, понимаем, что этот проект внесен БПП, мы готовы его поддержать", - пояснил Стефанчук.

Он высказал надежду, что законопроект, помимо "Слуги народа", поддержат "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

"29-го, думаю, проведем первое голосование. А в начале сентября постараемся сделать то, что в Украине не могли сделать за 28 лет", - сообщил Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что в резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту №7203 нет никаких замечаний.

В то же время политик уточнил, что Верховная Рада нового созыва может рассматривать законопроект с конституционными изменениями, который был направлен в Конституционный Суд предыдущим созывом парламента.

Законопроектом №7203 предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. 

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал данный проект закона соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

В то же время КС считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

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После вывода КС в Верховной Раде так и не вынесли на голосование данный законопроект.

Кроме того, КС предоставил аналогичный вывод и к депутатскому законопроекту №6773.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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Верховная Рада, Неприкосновенность, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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