"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского

Новости Украины:Андрей Парубий прокомментировал работу Владимира Зеленского на посту Президента Украины.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что за первые 100 дней пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины каких-либо прорывов не произошло. Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос по поводу его оценки 100 дней президентства Зеленского.

"Мало что оценивать за эти 100 дней. Мы будем иметь в ближайшие дни уникальную ситуацию в истории Украины, когда одна политическая сила полностью будет управлять и законодательной, и исполнительной ветвями власти. Когда будет большинство и в парламенте, когда будет их правительство, и когда в одной политической силе будет сконцентрирована огромная власть", - сказал Парубий.

Он добавил, что "некоторые из них думают, что это огромная прерогатива".

"Я считаю, что это также и огромная ответственность", – отметил председатель ВР.

Спикер сказал, что желает успехов новому парламентскому большинству, и делает все возможное, чтобы помочь новоизбранному президиуму парламента и Подготовительной депутатской группе.

"И я дал прямое поручение аппарату, чтобы всеми силами способствовать и помогать в подготовке первой сессии. И это подтвердит любой, что есть максимальное содействие и мое, как председателя Верховной Рады Украины, и Аппарата", - заверил Парубий.

Он добавил, что реальную оценку работы можно будет увидеть после того, как станет видно использование "сконцентрированной в одной политической силе власти".

"Пока же я видел красивые заявления, пока же я видел громкие слова. Но, к сожалению, никакого прорыва ни в сфере безопасности, ни в сфере иностранных дел я не могу назвать и не могу дать им какую-то оценку – положительную или отрицательную, потому что каких-либо прорывов просто за эти 100 дней и не произошло", - подытожил Парубий.