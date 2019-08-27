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Вторник, 27.08.2019
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Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список

Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Подготовительная группа утвердила персональный состав руководства Комитетов Рады IX созыва.

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.

Соответствующее решение группа приняла после продолжительных консультаций на своем заседании во вторник.

Руководство комитетов было распределено таким образом: 

  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская ("Слуга народа");
  • Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность");
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ");
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

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Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков ("Слуга народа") отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за "Слугой народа", в которой еще идут консультации относительно того, кого именно делегировать, а конкретную фамилию политсила предоставит позднее.

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Голос, "Слуга народа", Европейская солидарность, ОПЗЖ, Комитеты Рады.
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