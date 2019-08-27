Всего 4 места: В "ЕС" недовольны распределением руководящих должностей в комитетах ВР

Новости Украины:В "Европейской солидарности" заявляют, что им досталось меньше всего должностей в руководящих органах парламентских комитетов.

Во фракции "Европейская солидарность" заявляют, что им досталось меньше всего должностей в руководящих органах парламентских комитетов.

Об этом новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сказала во время заседания Подготовительной депутатской группы.

"После "демократического" распределения руководства комитетов "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила 15 должностей, партия "Батькивщина" - 14, партия "Голос", в которой 20 депутатов - 13 должностей, внефракционные - 10, а "ЕС" - 4", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, 22 августа новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа", согласно предложенным ими "математическим квотам", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады.

26 августа Стефанчук сообщил, что в "Слуге народа" рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они планировали ранее, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета или секретаря.