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Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию

Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Самовыдвиженцы в Раде IX созыва формируют депутатскую группу, подтверждает Лубинец.

Избранные на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать свою депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

"Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Ранее во вторник народный депутат Нестор Шуфрич, который работает в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков.

"Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

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"Он (Лубинец – Ред.) говорит, что будет 20 (нардепов в группе - Ред.), а, может, и 30. Но мы пока не видим и 12", - отметил Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

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Верховная Рада, Нестор Шуфрич, Нардепы, Дмитрий Лубинец.
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