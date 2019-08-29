"Нужно сотрудничать": Болтон - о утилизации боеприпасов в Приднестровье

Новости мира:США готовы взяться за утилизацию боеприпасов в Приднестровье.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы участвовать вместе с Россией в утилизации боеприпасов, хранящихся на военных складах Приднестровья.

Об этом по итогам своего визита в Кишинев заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Лучшая возможность реализовать этот проект (утилизация боеприпасов на территории Приднестровья - ред.) - создать коалицию и сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, а в США - свое. Мы можем также предоставить техническую помощь", - подчеркнул Болтон.

Он аргументировал свое предложение тем, что у США большой опыт уничтожения боеприпасов и химического оружия.

Ранее с инициативой о начале процесса утилизации боеприпасов на территории Приднестровья выступил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи в Кишиневе с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как известно, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района (территория непризнанного Приднестровья) хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.