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Сенатор США: Зеленский является проамериканским реформатором

Сенатор США: Зеленский является проамериканским реформатором
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В США Владимира Зеленского назвали проамериканским реформатором.

Президент Украины Владимир Зеленский является проамериканским реформатором, который может стать серьезным партнером Америки, и США должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Такое мнение сенатор США Роб Портман, сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате Конгресса США, выразил в Twitter.

"Я встречался с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским, который является проамериканским реформатором. У него есть потенциал стать одним из серьезных партнеров Америки и ему нужна наша помощь в отражении российской агрессии", - написал сенатор.

Портман добавил, что "помощь, касающаяся сферы безопасности, должна быть предоставлена Украине немедленно".

"Я решительно поддерживаю Украину в вопросе безопасности и работал ради сохранения этой поддержки. В июне Минобороны США объявило, что оно передаст $250 млн дополнительной помощи Украине для защиты ее суверенитета от российской агрессии", - напомнил он.

Сенатор добавил, что в эту помощь входит передача как нелетального, так и летального вооружения Вооруженным Силам Украины для защиты украинского суверенитета. По словам сенатора, программа в настоящее время приостановлена офисом президента США по менеджменту и бюджету, несмотря на мощную ее поддержку различными институтами США и обеими партиями на Капитолийском холме.

Ранее издание Politico сообщило, что проверка инициативы поддержки Украины в сфере безопасности, инициированная ранее Белым домом, уже завершена Пентагоном и по ее результатам принято решение продолжить финансирование программы.

Ранее то же издание сообщало, что президент США решил осуществить проверку целесообразности финансирования этой программы, что временно приостановило процесс освоения предусмотренных ею средств.

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Украина, США, Президент, Сенатор, Владимир Зеленский, Роб Портман.
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