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В США назначили дату суда причастным к теракту 9/11

В США назначили дату суда причастным к теракту 9/11
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Соединенные Штаты обвинили предполагаемого вдохновителя теракта 9/11 - Халида Шейха Мохаммеда и четырех других фигурантов.

Суд над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года пройдет 11 января 2021 года.

График слушаний обнародовал полковник ВВС США судья Шейн Коэн, сообщает NBC News.

"Совместный судебный процесс по смертной казни для мужчин, обвиняемых в подготовке террористических актов 11 сентября 2001 года, должен начаться 11 января 2021 года в Гуантанамо", - заявил судья в пятницу, 30 августа.

Соединенные Штаты обвинили предполагаемого вдохновителя теракта Халида Шейха Мохаммеда и четырех других фигурантов в военных преступлениях, которые включают терроризм, захват самолета и убийство по почти 3 тысячам эпизодов.

Обвиняемым грозит смертная казнь.

Как известно, 11 сентября 2001 года в США совершен самый большой в истории человечества террористический акт. Террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Беспрецедентные теракты совершили 19 молодых арабов, выполняя приказы исламистов, базирующихся в Афганистане.

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Согласно данным, опубликованным в итоговом отчете Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов (комиссия 9/11), во Всемирном торговом центре погибли более 2600 человек; 125 погибли в Пентагоне; 256 человек погибли во всех четырех самолетах.

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Теракт, США, Нью-Йорк, Башни близнецы.
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