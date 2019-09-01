Число погибших во время стрельбы в Техасе возросло (Видео)

Новости мира:Число погибших увеличилось до пяти еще 21 человек получили ранения.

По меньшей мере пять человек погибли и еще 21 человек получил ранения в результате нападения с применением огнестрельного оружия в штате Техас. По данным местных властей, стрельба произошла в субботу, 31 августа, в городе Одесса, сообщает Deutsche Welle.

Нападавший начал беспорядочную стрельбу после того, как его попытались проверить полицейские на трассе между городами Одесса и Мидленд на западе Техаса. Когда патрульный приказал остановить транспортное средство, водитель схватил ружье и через заднее стекло выстрелил несколько раз в полицейских, ранив одного из них.

Затем стрелок - белый мужчина старше 30 лет - скрылся с места происшествия и стал стрелять преимущественно в "невинных людей", заявили в местных органах власти. О мотивах нападения пока ничего не сообщается.

По данным полиции, злоумышленник похитил почтовый фургон, и уже оттуда вел огонь по гражданам. Правоохранители предполагают, что водитель автофургона - одна из жертв, передает агентство новостей AFP.

Впоследствии подозреваемого нападавшего застрелили полицейские во время перестрелки. Мэр города Мидленд Джерри Моралес рассказал телеканалу Fox News, что среди раненых - трое полицейских. Однако угрозы для их жизни нет.

В США очередной случай стрельбы. В результате инцидента в районе Одесса-Мидленд на западе штата Техас погибли 5 человек и по меньшей мере 21 пострадали. Стрелявший мужчина убит после перестрелки с полицией.https://t.co/PUmZ1rCXFE pic.twitter.com/Wh8Ab4FvTY — Лентач (@the_lentach) September 1, 2019

Это нападение с применением огнестрельного оружия произошло лишь через несколько недель после массовых убийств в Эль-Пасо и в Дейтоне с десятками погибших.

Эти атаки значительно оживили дискуссию относительно законов о свободном обращении оружия в США.