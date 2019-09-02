Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших

Новости мира:Стрельба в США унесла жизни семерых человек.

Шеф полиции города Одесса в штате Техас Майкл Герке 1 сентября уточнил, что инцидент со стрельбой унес жизни семи и привел к ранению 22 человек.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Насколько мы понимаем, 22 человека были ранены, трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, были убиты семеро человек − семеро наших граждан возрастной категории от 15 до 57 лет", − заявил Герке.

По его словам, мужчина, устроивший стрельбу, действовал в одиночку и мотивы произошедшего пока не установлены. Он отметил, что расследование обстоятельств трагедии осложнено количеством мест преступления − 15.

Эту цифру подтвердили на пресс-конференции агенты ФБР.

Шеф полиции также рассказал о деталях происшествия. Так, инцидент произошел в воскресенье после того, как сотрудники патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения.

Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, ускорил движение в западном направлении к городу Одесса и по пути выстрелил еще в одного человека.

Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Напоминаем, 31 августа в городах Одесса и Мидленд (штат Техас, США) нападавший обстреливал посетителей торговых центров и автомобили. Около кинотеатра Cinergy между подозреваемым и полицией произошла перестрелка, злоумышленник был убит на месте.