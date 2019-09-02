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Опасность урагана "Дориан" в США: Болтон предостерег граждан от приближения к морю

Опасность урагана "Дориан" в США: Болтон предостерег граждан от приближения к морю
06:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Джон Болтон: Огромные волны от урагана чрезвычайно опасны, держитесь подальше от пляжей и от прибоя.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам США не приближаться к морскому побережью из-за урагана "Дориан".

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в твиттере.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Напоминаем, надвигающийся на Багамские острова и США ураган "Дориан" достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный ураганный центр США. Устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 км/ч.

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США, Ураган, Море, Американцы, Волны, Dorian, Джон Болтон.
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