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Трамп обсудит введенные пошлины на товары с Китая в сентябре

Трамп обсудит введенные пошлины на товары с Китая в сентябре
12:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Несмотря на новые пошлины на китайские товары президент США Дональд Трамп планирует встречу в Пекине в сентябре.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон все еще планирует провести торговые переговоры с Пекином в сентябре, несмотря на новые пошлины, которые вступили в силу 1 сентября.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье на южной лужайке Белого дома после возвращения из Кэмп-Дэвида, сообщает CNBS.

"Мы говорим с Китаем, встреча в сентябре не отменена", - сказал Трамп.

США в воскресенье, 1 сентября, ввели 15-процентные пошлины на товары из Китая.

КНР и США в течение нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В мае Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию, повысив таможенный сбор с 10 до 25 процентов на китайские товары на общую сумму в 200 млрд долларов. На некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. В начале июня власти Китая приняли ответные меры по более чем 5000 товарных позиций США.

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В начале августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября 2019 года в США вступят в силу новые 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью в 300 млрд долларов в год. Однако после очередного раунда переговоров с Китаем глава Белого дома отложил введение таможенных пошлин на ряд категорий товаров до 15 декабря, чтобы дать американцам возможность сделать покупки перед Рождеством.

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Руководство Китая в ответ распорядилось приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции, а также ввести дополнительные пошлины от 5% до 10% на более чем 5000 наименований товаров общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно. Сборы будут введены в два этапа - 1 сентября и 15 декабря текущего года.

После решения Пекина Трамп заявил, что планируемые с 1 сентября пошлины составят не 10, а 15 процентов.

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Китай, США, Пекин, КНР, Дональд Трамп.
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