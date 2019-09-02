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Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине

Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Вице-президент США Майк Пенс заявил, что военная помощь Украине будет зависеть от борьбы с коррупцией.

США и впредь будут поддерживать нашу страну в свете агрессии против нее. Но в Вашингтоне хотят видеть прогресс в борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил в Варшаве вице-президент США Майк Пенс.

"Особенно со времени российской агрессии - нелегальной оккупации Крыма и агрессивных действий на востоке Украины - США неизменно стоят на стороне Украины и так будет впредь: мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но одновременно президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции", - заявил Пенс.

Он сообщил, что перед принятием Трампом решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине американская сторона накануне в Варшаве хотела услышать от Президента Владимира Зеленского информацию о состоянии борьбы с коррупцией в Украине. Украинская сторона предоставила эту информацию, которую вице-президент США передаст главе Белого дома.

По его словам, Зеленский стал Президентом Украины именно на волне борьбы с коррупцией и является "символом этой борьбы".

Пенс подчеркнул, что украинский лидер сообщил ему о более 200 законодательных инициатив в Украине в сфере борьбы с коррупцией.

"Этот процесс должен быть читабельным для американцев. Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - констатировал вице-президент США.

Он подчеркнул, что пришло время, когда европейские партнеры также должны активнее вкладывать инвестиции и поддержать Украину в защите суверенитета и восстановления страны. Пенс подчеркнул, что он призвал Зеленского, чтобы тот апеллировал к европейским партнерам к активному сотрудничеству в этой сфере с Украиной.

Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно

Отвечая на вопрос американских журналистов, Пенс сообщил, что приостановление предоставления военной помощи Украине не связано с тем, что "Руди Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, близкий соратник Трампа - ред.) пытается найти в Украине что-то на Джо Байдена (вероятного кандидата на пост президента США от демократов - ред.)".

По информации американского издания Politico, президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками предложил проверку Инициативы помощи Украине, связанной с безопасностью (Ukraine security assistance initiative), и это может временно заморозить освоение предусмотренных бюджетом США на этот год средств.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Военная помощь, Майк Пенс.
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