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Понедельник, 02.09.2019
Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно
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Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно

Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Майк Пенс заявил, что встреча с Президентом Украины была замечательной.

Вице-президент США Майк Пенс выразил удовлетворение встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.

Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

“Замечательная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономический рост и прогресс на пути реформ», - отметил Пенс.

Он добавил, что отношения Украины и США «никогда не были более тесными», чем во время лидерства президента США Дональда Трампа.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс приняли участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны, которые состоялись в Варшаве.

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Украина, США, Владимир Зеленский, Майк Пенс.
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