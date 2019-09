Пенс: Встреча с Зеленским прошла замечательно

Вице-президент США Майк Пенс выразил удовлетворение встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.

Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

“Замечательная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономический рост и прогресс на пути реформ», - отметил Пенс.

Great meeting with President Zelensky of Ukraine today to discuss security, energy, economic growth and progress of his reform agenda. Under the leadership of President @realDonaldTrump, the relationship between Ukraine & the US has never been stronger! pic.twitter.com/nn5UMVM0qZ

— Vice President Mike Pence (@VP) September 1, 2019